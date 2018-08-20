İçinde 5 çocuk vardı!

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Fikret Uçkan (54) yönetimindeki 16 BJS 89 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Yerköy Organize Sanayi bölgesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Erdal (30), Ahmet Salih (14), Derya (31), Mustafa (12), Kerem (9), Abdulsamet (5) ve Ertuğrul Uçkan (1) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol