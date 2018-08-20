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İçinde 5 çocuk vardı!

Yerköy ilçesinde devrilen otomobilde 5'i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yerköy'de yaşanan trafik kazası korkuttu...

İçinde 5 çocuk vardı!

Yerköy ilçesinde devrilen otomobilde 5'i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yerköy'de yaşanan trafik kazası korkuttu...

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:08
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İçinde 5 çocuk vardı!

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. 

Fikret Uçkan (54) yönetimindeki 16 BJS 89 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Yerköy Organize Sanayi bölgesi yakınlarında devrildi. 

Kazada sürücü ile araçtaki Erdal (30), Ahmet Salih (14), Derya (31), Mustafa (12), Kerem (9), Abdulsamet (5) ve Ertuğrul Uçkan (1) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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