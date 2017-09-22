icazet alacaklar

İl Müftülüğü’ne bağlı Bilal Şahin Hafız Kuran Kursu’nda hafızlığını tamamlayan öğrenciler için icazet merasimi yapılacak.

Kuranı Kerim tilaveti ve slayt gösterisiyle başlayacak program protokol konuşmalarıyla devam edecek.

Törende hafızların okuyacağı Kuran’ı Kerim’in ardından hafızlara belge, hediye ve plaketleri takdim edilecek.

Bilal Şahin Külliyesi’nde bugün saat 13.30’da gerçekleşecek Hafızlık İcazet Merasimi programına İl Müftüsü Salih Sezik tüm Yozgat halkını davet etti.