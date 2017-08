İÇAN Yozgat’a güç katacak!

İÇAN Yozgat Şubesi’nin Lise Caddesi Tıp Apartmanında bulunan dernek binasının açılışı öncesinde dualar okundu. Okunan duaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

YILDIRIM: “GÜVENE LAYIK OLACAĞIM”

Çamlık Galata Otel’deki öğle yemeğinin ardından devam eden programın açılış konuşmasını yapan İÇAN Yozgat Şube Başkanı Sibel Yıldırım, İÇAN’ın Yozgat’ta üstlendiği sorumluluğun farkında olduğunu belirterek, gösterilen güvene layık olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

“Yönetimdeki arkadaşlarıma Uğur Beye ve Mürüvvet Hanıma teşekkür etmek istiyorum, bu ağır kutsal, yolda beni yalnız bırakmadıkları için” diyerek sözlerine devam eden Yıldırım, Yozgat’ta doğup, büyüyen ve memleket sevdalısı bir Yozgatlı olarak işinin dışında siyasal ve ekonomik hayatta çalışmalarının olduğunu hatırlattı.

İSTİŞARE VE BİRLİĞİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Yıldırım, zaman zaman çeşitli ortamlarda Yozgatlı hemşerileri ile gerek ekonomik gerek sosyal gerekse kültürel konular hakkında bir takım sorunları dilekleri beklentileri paylaşıp çözüm önerileri aradıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Ve gördük ki insanlarla istişare etmeden, birlik beraberlik kardeşlik olgusunu oluşturmadan, bir araya gelmeden sorunlara çözüm üretememekteyiz. Bir çatı altına gelmeden sorunlar çözülememektedir. STK lar toplumların dili kulağı gözü durumunda olan gönüldaşların bir araya geldiği birlik beraberlikle hizmet ürettiği yerlerdir. Bizde bu amaçla İç Anadolu Birliği olarak Yozgat ın hem kendi içerisinde: hem de İç Anadolu Bölgesi içerisinde ki iller arasında birlik, beraberlik ,dostluk, kardeşlik köprüsü kurmak ve Yozgat'ın geleceğinin daha iyi olması için bende varım diyen halkımızla, sivil toplum örgütlerimizle bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmak için kurulmuş bulunmaktayız. Buna Yozgat için,Yozgat ın geleceği için mecburuz.Bu görev her Yozgat linin boynunun borcu olup . El birliği ile "Her şey Yozgat İçin" sloganı ile Bismillah deyip çalışmalara en hızlı bir şekilde başlamalıyız.”

İç Anadolu Birliğinin temel ilkelerinden birisi olan, hangi siyasi görüşte ve etnik kökende olursa olsun bütün vatandaşların önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayan İÇAN Şube Başkanı Sibel Yıldırım, aynı ilkeler doğrultusunda hemşerileri ile iç içe olmaya devam edeceğinin sözünü verdi.

“Tek bayrak, tek devlet tek millet diyen ve bu uğurda canını malını esirgemeden ortaya koyan aziz Türk milletinin bir neferi olarak hem ülkemiz hemde bu güzel coğrafyanın bir parçası olan ilimiz için bugüne kadar nasıl gayret göstermişsek bundan sonra daha fazla gayret göstereceğiz” diyen Yıldırım; “İlimizde bulunan bütün STK’ları kardeş STK’lar olarak görüyorum. Ve onlarla Yozgat için her türlü çalışma yapmaya hazır olduğumun bilinmesini istiyorum. Zaman birlikte olmak zamanı, zaman milli birliği tesis etmek zamanı diyorum.”

ARSLAN: “STK’LAR ŞEHRİN KİMLİĞİNİ OLUŞTURUR”

Belediye Başkanı Kazım Arslan da konuşmasına etkinlikleri devam eden Sürmeli Kültür, Sanat ve Sosyal etkinliklerini hatırlatarak başladı.

Arslan, bir eğlence kültürünün parçası olmak yerine şehirde kültür ve sanat hayatına ciddi katkılar sağlamak üzere program yaptıklarını ve ısrarla buna devam edeceklerini söyledi.

Sivil toplum örgütlerinin şehirler için önemini vurgulayan Arslan; “Şehir şehir olacaksa şehrin kimliği, şahsiyeti olacaksa burada sivil toplum örgütlerine çok önemli görev düşüyor. Toplumda çok güçlü sivil toplum örgütleri varsa, özgür hareket edebilen, hiçbir bağlantısı olmayan, hiçbir endişesi ve bağlantısı olmayan sivil toplum örgütleri olursa demokrasimiz de Yozgat’ımız da güçlü olur. İç Anadolu Birliği, inşallah hayırlı hizmetler yapar. Mutlaka birlik kurulurken bir takım hedefler ortaya konulmuştur” diye konuştu.

SAYIN: “MUTLULUK DUYUYORUM”

Ankara Çukurambar Kızılay Şube Başkanı Uğur Sayın da Türk Kızılayı’nın bir üyesi olarak Yozgat’ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sayın şöyle konuştu: “Türk Kızılay’ının bir üyesi olarak Yozgat’ta olmaktan gurur ve onur duydum. Böyle hayırsever kurumlarda çalışmak ve beraber olmak gerçekten çok güzel. Bizler de aynen kuyuya atılan iyilik taşları gibiyiz. Attığımız taş hep bir iyilik taşıdır.”

GAZİ VE ŞEHİT OĞLUNDAN ANLAMLI KONUŞMA

Daha sonra kürsüye gelen 15 Temmuz gazilerinden Ahmet Arık ve o gecenin kahraman şehidi Celalettin İbiş’in oğlu Yozgatlı Çağrı İbiş, anlamlı birer konuşma yaptılar.

AHİ EVRAN KÜLTÜRÜ BÜYÜYECEK

Açılışa katılan Ahi Evran Ocağı İşadamları Derneği Genel Başkanı Yunus Çelik ise konuşmasında 2000 yılında kurulan bir dernek olarak Ahi Evran kültürünün gelişmesi için önemli projeler hayata geçireceklerini kaydetti.

Çelik; “Güzel projelerimiz olacak inşallah. Özellikle yeni nesil çocuklarımıza Ahi Evran Ocağı kreşleri kurarak yetiştirmek istiyoruz. Artık güçlü olmamız lazım. STK’ların bir birine destek olması lazım” dedi.

“YOZGATLI GİBİ HİSSEDİYORUM”

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlarından ve MESVAK Başkanı Nurettin Konaklı da konuşmasına, İÇAN gibi önemli bir sivil yapılanmanın Yozgat’ta faaliyet gösterecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha önce Yozgat’a geldiğini ve artık Yozgatlı gibi olduğunu söyleyen Konaklı, ileride hayata geçirecekleri projelerden Yozgat’ın da istifade etmesi gerektiğinin altını çizdi.

TAŞ’DAN ANLAMLI KONUŞMA

İÇAN Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar İsmet Taş da konuşmasında İÇAN’ın 5 hedefinden bahsetti.

Taş, hedeflerin “Sosyal”, “Kültürel”, “Ekonomik”, “Bölgesel” ve “Küresel” hedeflerden oluştuğunu belirterek; “Bulunduğu mahalde fakir, fukara, yetimlerin sesi olmak. Sessiz çoğunluğun sesi olmak, kimsesizlerin kimsesi olmak. Nerede bir mazlum nerede bir yalnız insan varsa onun yanında olmaktır. Eğer biz bunu gerçekleştiremiyorsak havanda su dövüyoruz demektir” dedi.

Her şeyi devletten beklemek doğru bir yaklaşım tarzı olmadığını vurgulayan Taş; “Bir araya geleceğiz, güç birliği oluşturacağız, projeler üreteceğiz. Gerek devlet destek verecek, gerek uluslararası kuruluşların proje destekleri olacak, gerekse öz kaynaklarımız olacak. Bana sorarsanız kendi öz kaynaklarımızı kullanarak projeler üretmek. Bu gücümüz var mı, evet var” diye konuştu.

Taş, konuşmasının sonunda İÇAN Yozgat Şube Başkanı Sibel Yıldırım’ı tebrik ederek, başarılar diledi. Konuşmaların ardından programa katılan İşadamı Zafer Özışık, her zaman İÇAN’ın yanında ve destekçisi olacağını söyledi.

Program Yozgat Şehitliğinin ziyareti ve Hayri İnal Konağı programları ile devam etti.