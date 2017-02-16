İbrahimhacılılar buluşturdu!

Siyaset, sanat, üniversiteler, basın, bürokrasi ve iş dünyasından yoğun katılımla gerçekleşen arabaşı buluşmasında Avrupa'da fırtınalar estiren slow müziğin sevilen sanatçısı Mahmut Yıldız, TRT ve Türk Halk Müziği korolarının şefi Muzaffer Şahin, Sanatçılar Nersen Keleş, Hande Karaaslan, Barış TV Programcısı Halk Ozanı Mustafa Sayılır, Halk Ozanları Ozan Türkmeni, Necmi Dal, Ozan Denkli, Arif Yılmaz sırayla sahne aldılar.

Sunumunu gazetemiz köşe yazarı Rıfat Çakır’ın yaptığı geceye, yüksek yargı mensuplarından Fahri Atunç, Halil Özdemir, Prof. Dr. Sedat Araz, Prof. Dr. Gürkan Uğurlu, Prof. Dr. Naile Aygün, AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Avukat İskender Minar, MHP Yozgat Milletvekili adayı Orhan Yüksel, CHP Ankara milletvekili adayı Bilal Yılmaz, akademisyenler Kifayet Kaplan, Saadet Yılmaz, Tülay Karagöllü, Büyükşehir Belediyesi İl Genel Meclisi Sekreteri Mustafa Başer, İLESAM Eski Başkanı İsmail Kara, Edebiyat Tarihçisi, yazar Abdullah Çağrı Elgün, Doğan Öcalan, Yazar Muhsin Köktürk, şairler, gazeteciler, yazarlar, vakıf, federasyon, dernek ve platform başkanları, bir çok kurum ve unvanlarda misafirler ve değişik yerlerden gelerek iştirak eden çok sayıda İbrahimhacılılar katıldı.

Güler yüzü, cömert gönlü ve Yozgat sevdasıyla bilinen İstanbul Balıkçısı şirketlerinin sahibi Mehmet Gökberk (Nam-ı diğer Yozgatlı Mehmet); "Ben İbrahimhacılı Köyünün bu kadar ünlü, bu kadar misafirperver olduğunu bilmiyordum. Sizin gibi hemşehrilerim olduğu için gurur duyuyorum.” dedi.

Yurdumuzun her yerinde sadece İbrahimhacılı Köyünü değil, tüm Yozgat’ı sevdirerek tanıtan emektar dernek başkanı ve kültür insanı Mevlüt Yılmaz, programa katılan protokole ve misafirlerine; "Bizim köyde herkesin sofrası açık, gönülleri bol ve ikramları candandır" diyerek, İbrahimhacılının adını heryerde yücelten Nutullah Kâa, Abdılla Kâa, Dudunun Osman Kâa, Hacı Kamil Ağa, Bıyıhlı Mısdafa Kâa, Lomen Kâa, Celal Kâa, Nutullanın Osman Kâa, Nuru Kâa, Asiyenin Musdafa Kâa, Aslan Kâa, Garadayı Ibraham Kâa gibi hanedan büyüklerimizin misafiri olmayan, sofralarında ekmek yemeyen, hayır dualarını almayan bir kimse yoktur. Bizim köy dahil tüm çevre köylerde Lomenin Gıymet Ebe, Turudunun Döndü Ebe, Benli Ebe, Hasan Kâanın Cemile bibi, Asiyenin Fadime hala, Garalinin Fadime Bibi gibi Osmanlı hanımlarının görgüsü, bilgisi ve yardımseverlikleri konuşulur" şeklide konuştu.

Köy camisinin kubbesini yaptıran Davut Demirer’e, ses düzeni alıp kuran Abdurrahman Yılmaz’a, köy konağı, selektör ve bir çok hizmetin tesisinde en büyük fedakarlığı yapan Ak Parti İl Genel Meclisi Üyesi Necip Yılmaz’a, köye parke taş dahil bir çok hizmet veren, köyü köylüsü için sürekli koşuşturan Muhtar Kani Yılmaz’a, mezarlığa yaptırdığı kompleksler için eski Başkan Hasan Alibaz’a ayrı ayrı teşekkür etti.

İbrahimhacılı Derneğini başarıdan başarıya koşturfan Muttalip Alibaz, Mehmet Yılmaz, Mustafa Erbaş, Azam Göled, Aslan Alibaz, Recep Karabulut ve Başkan Mevlüt Yılmaz, tüm köylülerinin özlemini yüreklerinde taşıdıkları Guyumcu Ağalı, Gurez, Çahal Deresi, Gumguyu Yolu, Saçlımnın Önü, Gozelli Yolu, Cambazın Beceğa, Bektaş Ağılı gibi yerleri gezmek, Çivli Pınardan, Delihalilin Guyudan, Celalın Pınardan, Avgun Çayından, Saracın Çeşmeden, Yoharı Pınardan su içmek için bu bahar aylarında bir piknik programı yapmayı planlıyorlar.

Katılan tüm misafirler ve Yozgatlılar, gururla, keyifle izlediğimiz, Yozgat adına muhteşem bir gelenek ve kültür gecesiydi diyerek ayrıldılar.