İBADETE AÇILDI

Hz. Ebubekir Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kalendar Güler öncülüğünde 2016 yılının Temmuz ayında temeli atılan Hz. Ebubekir Caminde dün ilk Cuma namazı kılındı. Yozgatlı hayırseverler ve Yozgat Belediyesi’nin destekleri ile yapılan Hz. Ebubekir Cami’nde Şefaatli beyaz tuğlası kullanıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Salih Sezik, AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz ve çok sayıda davetlinin katıldığı Hz. Ebubekir Cami açılışında ilk namazı İl Müftüsü Salih Sezik kıldırdı. Cuma namazı sonrasında Yozgat Belediyesi tarafından yaptırılan etli pilav cami cemaatine ve katılımcılara dağıtıldı.



