iADE-i ZiYARET

Ankara da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Kayseri Yozgatlılar Federasyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel’e iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karayel, “ Sizlerin şehrimize katkıları oldukça büyük. Kayseri’mizin iş hayatında olsun medya hayatında olsun son derece önemli katkılara sahipsiniz. Tabi Kayseri’miz Yozgat’ımız kardeş şehirler. İnşallah hep birlikte çalışarak güzel şeyler yapacağız bizlerin kapısı her zaman sizlere açık. Burası neticede sizlerin mekanı, sizlerin evi Türkiye Büyük Millet Meclisindeyiz. Biz milletimizin temsilcisi olarak buradayız” ifadelerini kullandı.

Yozgatlıların Kayseri’de yıllardır iç içe yaşadığının altını çizen Çağan, “ Bundan sonraki süreçte de Kayseri’de Yozgatlılar olarak elimizden geleni yapacağız. Yozgat ile Kayseri kardeş şehirler. Yapacağımız çalışmalarda da sizin tavsiyeleriniz bizler için oldukça önemli. Kayseri için Yozgat için yapabilecek neler varsa beraber hep birlikte yapacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte beraber ortak projelere de imza atmış oluruz” dedi.

