HUZURU GETiREN YOZGATLI

Asayiş olayları açısından çok uzun süreler kara listede yer alan Sakarya’da yaptığı çalışmalar ile ses getiren İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, asayiş olaylarında, hırsızlıklarda önemli derecede düşüş yaşanmasını sağladı. Sakarya’da göreve başladığı günden itibaren uyuşturucuya da savaş açan Yozgatlı İl Emniyet Müdürü Kaya, uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen 800 kişiyi göz altına alırken bunlardan 502’i tutuklandı. FETÖ’ye de önemli darbeler vuran Kaya, FETÖ’nün mahrem imamları için yaptığı operasyonlar ile yakalayarak adalet önüne çıkardı. Sakarya’da İŞİD militanlarına karşı yürüttüğü operasyonlarda biri canlı bomba olmak üzere üç İŞİD militanını da adalete teslim eden Yozgatlı Fatih Kaya, COVİT-19 ile mücadelede de önemli bir başarı elde etti. Sakarya’da köşe yazarı Sezai Matur, Yozgatlı hemşerimiz Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın göreve başlaması ile birlikte Sakarya’nın artık geçmiştekinin aksine huzurlu kentler arasında gösterildiğini köşesinde yazdı. Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın gerçekten bunu çok zor şartlar altında başardığını yazan Matur, ‘’Hem halkla, hem personeliyle çok iyi ilişkiler kurdu. Ben Emniyet Müdürü'yüm diyerek kimseye tepeden bakmadı. Yeri geldi kendinden yaşça büyük memuruna abi dedi. Yeri geldi haddini bilmesi gerekene haddini bildirdi. Fatih Kaya bu son dönemde Sakarya için bir şans oldu. Teşekkürler Fatih Kaya’’ dedi.