Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1151
ALTIN
513.706
DOLAR
8.4055
STERLİN
10.9362
EURO
9.8534

HUZURU GETiREN YOZGATLI

SAKARYA İl Emniyet Müdürü olarak 2017 yılında atanan hemşerimiz Fatih Kaya, Sakarya’da görev yaptığı 3 yıllık zaman dilimi içerisinde Sakarya’yı huzur şehri haline getirdi.

04 Kasım 2020 Çarşamba 00:49
HUZURU GETiREN YOZGATLI

Asayiş olayları açısından çok uzun süreler kara listede yer alan Sakarya’da yaptığı çalışmalar ile ses getiren İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, asayiş olaylarında, hırsızlıklarda önemli derecede düşüş yaşanmasını sağladı. Sakarya’da göreve başladığı günden itibaren uyuşturucuya da savaş açan Yozgatlı İl Emniyet Müdürü Kaya, uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen 800 kişiyi göz altına alırken bunlardan 502’i tutuklandı. FETÖ’ye de önemli darbeler vuran Kaya, FETÖ’nün mahrem imamları için yaptığı operasyonlar ile yakalayarak adalet önüne çıkardı. Sakarya’da İŞİD militanlarına karşı yürüttüğü operasyonlarda biri canlı bomba olmak üzere üç İŞİD militanını da adalete teslim eden Yozgatlı Fatih Kaya, COVİT-19 ile mücadelede de önemli bir başarı elde etti. Sakarya’da köşe yazarı Sezai Matur, Yozgatlı hemşerimiz Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın göreve başlaması ile birlikte Sakarya’nın artık geçmiştekinin aksine huzurlu kentler arasında gösterildiğini köşesinde yazdı. Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın gerçekten bunu çok zor şartlar altında başardığını yazan Matur, ‘’Hem halkla, hem personeliyle çok iyi ilişkiler kurdu. Ben Emniyet Müdürü'yüm diyerek kimseye tepeden bakmadı. Yeri geldi kendinden yaşça büyük memuruna abi dedi. Yeri geldi haddini bilmesi gerekene haddini bildirdi. Fatih Kaya bu son dönemde Sakarya için bir şans oldu. Teşekkürler Fatih Kaya’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
HUZURU GETiREN YOZGATLI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÜVENDEYiZ AMA!
GÜVENDEYiZ AMA!
Sağanak uyarısı
Sağanak uyarısı
Değerlendirme yaptılar
Değerlendirme yaptılar
Gökyüzünü izlediler
Gökyüzünü izlediler
Güvenli taşıma semineri
Güvenli taşıma semineri
Turizme destek talebi
Turizme destek talebi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim