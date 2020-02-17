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HUZURLUYUZ!

YOZGAT il genelinde, 120 ekipte yer alan 541 polis ve jandarma personelinin eş zamanlı gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulamasında 6 bin 385 kişi sorgulandı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 03:15
HUZURLUYUZ!

Ciddi sayılabilecek, huzurun bozulmasına neden olabilecek unsurlarla karşılaşılmadı. Polis ve jandarma il genelinde önemli noktalarda yol kontrolü, umuma açık yerler, şüpheli şahıslar ile araçlara yönelik huzur uygulaması yaptı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertük'ten uygulama hakkında bilgi aldı. Cumhuriyet Alanı’nda kaymakamlarla telefon üzerinden canlı bağlantı kurarak, uygulamayı başlatan Yozgat Valisi Kadir Çakır, vatandaşın huzur ve güvenliği için emniyet ve jandarma ekiplerinin 7/24 çalıştığını söyledi. Çakır, uygulamadaki amacın Yozgat'ta vatandaşın en huzurlu şekilde hayatlarını idame ettirmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Bizim en fazla ihtiyaç duyduğumuz alan vatandaşımızdan yeterli sayıda ihbarın gelmemesidir. Vatandaşlarımızın gördükleri bütün olumsuzlukları ihbar hatlarımız 112-155 ve 156'ya bildirmeleridir. Çünkü büyük sıkıntıların temelinde küçük ihmaller var. Biz tek başımıza hiçbir yeri idare edemeyiz. Bize vatandaşlarımızdan gelecek bilgi akışı çok önemli. İhbar yapan vatandaşlarımızın kimlikleri gizli tutulur, bunu bilsinler" dedi. Gerçekleştirilen uygulama sonucunda, yakalanan 22 yoklama kaçağı şahıs ile ilgili tutanak tanzim edildi. Kontrol edilen 921 araçtan 41'ine 53 bin 697 lira cezai işlem uygulandı. 13 araç trafikten men edildi. 9 kişiye kapalı alanda sigara içmekten bin 683 lira, 15 kişiye Kabahatler Kanunu'nu kapsamında 4 bin 17 lira ceza uygulandı.

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HUZURLUYUZ!
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