Huzurlu devlet!

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘Yaşlı ve Huzur Evleri’ başlığı ile yaptığı açıklamada, insanın doğası gereği yaşlandığı gerçeğinden yola çıkarak, toplum yapısında yaşlıların yerini ve huzur evlerinin üstlendikleri sorumlulukları analiz etti.

“Üzerinde sayısız bilimsel araştırmalar yapılıyor olsa da, henüz çaresi bulunamamış sorunlarımızdan birisi yaşlanmaktır” diyen Neşeli; “Öte yandan her geçen gün değişen toplumsal yapı, yaşça ileri olan fertleri daha fazla izole olmaya, sosyal hayattan, akrabalardan ve en önemlisi de çocuklarından uzakta kalmaya itiyor. Büyüyen şehirler, küçülen aileler ve yüksek teknolojik ilerleme hızı sebebiyle ayak uydurulamayan yeni teknolojiler ileri yaş bireylerin yaşantılarını ne yazık ki pek de olumlu etkilemiyor.

İlimizin de Türkiye genelinde olduğu gibi ekonomik koşulları, ayakta kalabilmek adına her bireyin üretime mümkün olan en erken çağda katılımını şart koşuyor. Hal böyle olduğunda, doğal olarak bu durumdan en çok üretime, sosyal yaşantıya, koşturmacaya katılamayacak bireyler etkileniyor” dedi.

Yaşlılığın psikolojisi gereği bireylerin bu dönemde kendilerini ”işe yaramıyor” hissetmelerinin son derece mümkün olabileceğine dikkat çeken Neşeli, insanoğlunun öncelikle kendisi için var olmakla birlikte, çevresiyle etkileşime girdiği oranda değerli ve mutlu olması gerektiğinin altını çizdi.

Neşeli, bu iletişim ve değersizlik algısı yani sosyal yoksunluk duygusuyla başa çıkmanın en etkili yolunun ise tabii iletişim ve etkileşim olduğunu vurgulayan Abdullah Neşeli, Yozgatlıları da yakından ilgilendiren şu açıklamalarda bulundu:

“Bu noktada değerli Yozgatlılara ister istemez bir soru yöneltmek istiyorum. Etrafımızdaki büyüklerimize iletişim ve etkileşim için yeterli şansı veriyor muyuz? İnanıyorum ki İlimiz genelinde bu soruya büyük çoğunlukla hayır diyecektir.

Yaşlılıkta ortaya çıkan sosyal yoksunluk yanında Türkiye genelinde görülen ekonomik yoksunluk toplumda yaşlılara yönelik sosyal politikaların aktif rol oynamasını gerektirmekte. İlimizde de sosyal ve ekonomik yoksunluk çeken bireylere yönelik Alparslan Türkeş Huzurevi 66, Esenli Bilal Şahin Huzurevi ise 30 toplamda 96 yatak kapasitesi ile sorunlar ve hastalıklar için etraflı biçimde eğitim almış personellerin görev aldığı, işinin uzmanları tarafından 24 saat denetlenen, yaşlıların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış bir binada hizmet üreten ve sağlık hizmetlerinin yanında yaşlıların sosyalleşmelerine imkân tanıyan bir yapı ile hizmetine devam etmektedir.

Buradan halkımıza seslenerek huzurevlerinin yaşlı bakım ve özel bakım üniteleri olarak ikiye ayrıldığını ifade etmek isterim. İlimizde sadece sağlıklı bireylerin kalacağı huzurevleri var. Bakıma muhtaç yaşlılarımızı farklı illerdeki huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine gönderiyoruz.”



YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇILACAK





Yaşlıların bakım ve rehabilitesine yönelik Sorgun’da 80 kapasiteli bir merkezin açılacağını hatırlatan Neşeli; “ İnşallah Sorgun İlçemizde çok yakında açacağımız 80 kapasiteli huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi ile 60 yaşın üstünde bakıma muhtaç yaşlılarımıza aile bağını koparmaksızın İlimizde hizmet vermeyi umut etmekteyiz.

Bugün iki huzurevimizde yüzde 99 oranında dolu. Bazen taleplere olumlu cevap verememenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Yatılı ve yatak sayısı belirli olması nedeni ile haklı olarak yaşlılar kuruluşlarımıza kabul edilmek için sıraya alınıyor bundan dolayı da halkımızdan anlayış bekliyoruz.

Halkımızın Huzurevlerinin işleyiş esaslarını bilmesi bizleri anlamaları açısından önemli. Yaşlı huzurevi için sosyal hizmet merkezine müracaat ettiğinde önce sosyal çalışmacılarca yaşlının evine gidilerek, bakılabilecek durumda olup olmadığı, aile bireyleri ile ilişkisi, tüm sosyal ve ekonomik durumunu kapsayan inceleme yapılarak sosyal inceleme raporu hazırlanır. Sosyal inceleme raporunun değerlendirme ve sonuç bölümünde “Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” ya da “Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yer alan sağlık raporu olan, gelir belgesi düzenlenen ve huzurevinin hangi kısmına kabul edileceğini gösterir kanaat ile yaşlı normal huzurevi ise İl Müdürlüğümüzce onay verilerek kuruluşta yer var ise ivedilikle kuruluşa kabul edilir. Bakımı gereken bir huzurevi ise Bakanlığımıza onay için yazılır. Onay işlemleri süresince Kuruluşun kapasitesine göre yaşlı evinde kuruluşu bekleyebilir. Şunu da unutmamak gerekir ki hiçbir geliri olmayan yaşlılar huzurevlerimize ücretsiz olarak kabul edilmektedir” diye konuştu.





HUZUREVLERİNE KABUL KOŞULLARI





Neşeli, huzur evlerinin kabul koşulları hakkında da bilgi aktardı.

60 yaş ve üzeri yaşlarda olmanın en birinci şartlardan bir tanesi olduğunu hatırlatan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, şunları kaydetti:

“Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak, Ruh sağlığı yerinde olmak, Bulaşıcı hastalığı olmamak, Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak. Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul koşulları