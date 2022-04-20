Huzurevine ziyaret

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinliklerde huzurevi ziyareti edildi. Yaşlı Bakım Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Deniz Akalın sorumluluğunda, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı 2’nci sınıf öğrencileri Yozgat Alparslan Türleş Huzurevini ziyaret ettiler. Ziyarete program öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Dr. Dilek Yıldırım Gürkan ve Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Rukiye Yorulmaz da katılım sağladı. Ziyarette öğrenciler kurum fizyoterapistleri ile birlikte yaşlılara baston egzersizi yaptırıp baston hediye ettiler.