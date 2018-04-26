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Huzurevine bakım

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, bu yıl yatırım, bakım onarım yılı ilan ederek, yaşlı ve bakım evlerinde bakım, onarım çalışması ile Sorgun İlçesine Huzurevi binası yapımını programına dahil etti.

Huzurevine bakım

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, bu yıl yatırım, bakım onarım yılı ilan ederek, yaşlı ve bakım evlerinde bakım, onarım çalışması ile Sorgun İlçesine Huzurevi binası yapımını programına dahil etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Huzurevine bakım

Yapılan açıklamada, ‘’Her şey sevdiklerini geride bırakıp yaşamlarını bizimle sürdüren yaşlılarımız için. 2018 yılını yatırım, bakım onarım yılı ilan ettik. İlk yatırımımız Sorgun Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi. İlk onarımımız Esenli Bilal Şahin Huzurevi. Kısa zaman içerisinde Esenli Bilal Şahin Huzurevi bakım onarımı tamamlanacak’’ denildi.
Sorgun ilçesinde yapılması planlanan huzurevi ile ilgili süreçte başladı. Yenidoğan Mahallesinde Yozgat İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan huzurevinin 80 yatak kapasiteli olacağı bildirildi. Bina ihale sonrasında yapılacak yer tesliminin ardından iki yıl içerisinde tamamlanacağı ifade edildi.

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