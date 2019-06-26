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Huzurevi’ne anlamlı ziyaret

YOZGAT Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulunun 2019 Haziran ayı toplantısı,  Cumhuriyet Savcısı Murat Korgan başkanlığında yapıldı.

Huzurevi’ne anlamlı ziyaret

YOZGAT Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulunun 2019 Haziran ayı toplantısı,  Cumhuriyet Savcısı Murat Korgan başkanlığında yapıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Huzurevi’ne anlamlı ziyaret

Toplantıya, Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Çeri, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Nuri Güven, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Selçuk Doğandemir, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden Eyüp Coşgun, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Alparslan Akyüz, Ticaret Borsası’ndan Medeni Akyol, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat Et Kombinası Müdür Yardımcısı İsmail Dişli, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman katıldı. Toplantı Alparslan Türkeş Huzurevi’nde gerçekleştirildi. Eski hükümlüler ile suçtan zarar gören mağdurlara destek amacıyla oluşturulan kurul, gündemdeki talepleri ele aldıktan sonra, Alparslan Türkeş Huzurevi sakinlerine ziyarette bulunuldu, yaşam birikimleri, öykülerinden kesitler dinlenerek, kendileriyle hasbihal edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli’nin  ev sahipliğinde yapılan ziyarette, nesiller arası sosyal ve kültürel bağ kurulmasında yaşlılara saygı, hürmetin önemine vurgu yapıldı. 

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