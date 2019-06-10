Huzurevi’ndeki sürpriz

SAZ ve söz sanatçımız, Mustafa Tatlıtürk, Maltepe Huzur Evi’ni ziyaret ederek, burada kalan yaşlılarla bir araya geldi, sazıyla, sözüyle hoşça bir gün geçirmelerine katkıda bulundu, bir de sürpizle karşılaştı.