Huzurevi’ndeki sürpriz

Hemşerimiz Mustafa Tatlıtürk, Kayseri, özellikle Bünyan türkülerinin çok önemli kaynağı TRT sanatçısı Adnan Türköz’ün eşi 95 yaşındaki Fatma Türköz ile de karşılaşmanın heyecanını yaşadı. Program sonrasında sahneye gelen ünlü sanatçının eşi Fatma Türköz, Mustafa Tatlıtürk’e ‘Bağlamayı böyle naturel çaldığın için teşekkür ederim evladım’ dedi. Tatlıtürk, sanatçı büyüğünün elini öptü, sonrasında ise Adnan Türköz’ün kaynak olduğu ‘Dağdan yuvarlandı kayalarımız’ adlı Kayseri türküsünü birlikte okudu.
10 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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