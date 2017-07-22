Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106843
ALTIN
142.630
DOLAR
3.5367
STERLİN
4.5961
EURO
4.1209

Huzurevinde piknik!

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Alparslan Türkeş Huzurevi sakinleri, Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Huzurevinde piknik!

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Alparslan Türkeş Huzurevi sakinleri, Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda düzenlenen piknikte bir araya geldi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
22 Temmuz 2017 Cumartesi 07:05
6 Okunma
Huzurevinde piknik!

Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevinde kalan yaklaşık 40 kişi için moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla sosyal etkinlikler kapsamında piknik programı düzenlendi. Yozgat Çamlığı Milli Parkında çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenen yaşlılar, gönüllerince bir gün geçirdiler.
Bu tür etkinliklerle huzurevinde kalan yaşlılar arasında birlik ve beraberliğin pekişmesini sağladıklarını söyleyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Sıklıkla bu tür sosyal etkinlikleri kurumumuzda kalan yaşlılarımız için düzenliyoruz. Zaman zaman onları yormayacak şekilde spor etkinlikleri de düzenliyoruz. Bugün de yaşlılarımız Yozgat Çamlığı Milli Parkının temiz havasını solusunlar ve piknik yaparak moral motivasyonları artsın diye bir program gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek” dedi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İkisi de yükseliyor
İkisi de yükseliyor
“Sözde tatil!”
“Sözde tatil!”
“Kudüs özgürleşmeli!”
“Kudüs özgürleşmeli!”
İradeye sahip çıkan rektör
İradeye sahip çıkan rektör
Keşfedilmeyi bekliyor!
Keşfedilmeyi bekliyor!
Umutlu yarınlara hazırlanıyorlar
Umutlu yarınlara hazırlanıyorlar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim