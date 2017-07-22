Huzurevinde piknik!

Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevinde kalan yaklaşık 40 kişi için moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla sosyal etkinlikler kapsamında piknik programı düzenlendi. Yozgat Çamlığı Milli Parkında çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenen yaşlılar, gönüllerince bir gün geçirdiler.

Bu tür etkinliklerle huzurevinde kalan yaşlılar arasında birlik ve beraberliğin pekişmesini sağladıklarını söyleyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Sıklıkla bu tür sosyal etkinlikleri kurumumuzda kalan yaşlılarımız için düzenliyoruz. Zaman zaman onları yormayacak şekilde spor etkinlikleri de düzenliyoruz. Bugün de yaşlılarımız Yozgat Çamlığı Milli Parkının temiz havasını solusunlar ve piknik yaparak moral motivasyonları artsın diye bir program gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek” dedi.

