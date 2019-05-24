Huzurevinde iftar buluşması

Yurt-Ay Derneği tarafından düzenlenen yemeğe Yozgat Valisi Kadir Çakır da katılarak, yaşlıların sofrasına misafir oldu. Vali Çakır, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz yaşlılarımızın barınması için çok güzel bir bina yapmış. Sizlere güzel hizmet edecek insanlar görevlendirmiş. Sizlerin daha iyi şartlarda hayatınızı idame ettirmeniz için biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Her zaman kapımız da sizlere açık. Allah hepinize sağlıklı uzun ömürler yaşamayı nasip etsin. Ramazan Ayınızı tekrar tebrik ediyorum. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin” dedi. Konuşmanın ardından, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek yaşlılarla ilgilenen Vali Çakır, sorunlarını dinleyip sohbet etti.