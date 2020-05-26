Huzurevinde Bayram

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde kalan yaşlı, kimsesiz ve engellilere yönelik bayramlaşma etkinlikleri yapıldı. Alparslan Türkeş ve Esenli Bilal Şahin Huzurevlerinde bayram öncesinde kalanların bakımları ve tıraşları yapıldı. Alparslan Türkeş Huzurevindeki büyüklerimizle, çalışanlar bayramlaşıp, dualarını aldı.

Geçmişle geleceğin köprüsü, yaşanmış öykülerin yorgun bireylerini mutlu etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirten çalışanlar, korona virüsü ile mücadele tedbirleri nedeniyle dışardan konuk ve hediye kabul edilmediği bildirildi.