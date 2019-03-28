Huzurevi ziyareti

Sorgun Gençlik Merkezi gençlik lideri Enver Taşkın, Feyzullah Bektaş Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve gönüller ile huzurevini ziyaret ettiklerini belirterek, "Bugün genciz ama gün gelecek hepimiz yaşlanacağız. Bunun için empati yapıp yaşlılarımızı yalnız bırakmamamız gerekiyor. Bu nedenle bizler de Alpaslan Türkeş Huzurevindeki yaşlıları ziyaret ederek ellerini öptük, sohbet ettik" dedi.

Taşkın, ziyaret sonrası daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocukları sinemaya götürdüklerini, ardından da Yozgat Gençlik Merkezini gezip, spor salonunda futbol oynadıklarını söyledi.