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Huzur ziyaretlerine devam

14 Ocak 2017 Cumartesi 06:55
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Bozok Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’in eşi Beyza Karacabey ve beraberindeki öğretim üyesi eşleri her ay düzenli olarak yaptıkları huzurevi ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Huzur ziyaretlerine devam
Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi’nde kalan yaşlılarla bir araya gelerek çeşitli ikram ve hediyeler takdim eden heyet, huzurevinde kalan yaşlılarla yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sorarak sohbet etti. 
Ziyarete ilişkin açıklama yapan Beyza Karacabey: “ Bozok Üniversitesi ailesi olarak huzurevi sakinlerini ziyaret programına  bir yenisini daha eklemenin mutluğunu  yaşıyoruz. Huzurevi ziyaretimiz iki ay önce başladı. Her ay huzurevinde kalan yaşlılarımızı ziyaret ederek onlarla bir araya geliyoruz. Ziyaretlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. Amacımız huzurevinde kalan yaşlılarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Huzurevi sakinlerimize bundan sonraki hayatlarında sağlıklı bir yaşam diliyorum.” dedi.

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