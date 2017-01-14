Huzur ziyaretlerine devam

Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi’nde kalan yaşlılarla bir araya gelerek çeşitli ikram ve hediyeler takdim eden heyet, huzurevinde kalan yaşlılarla yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sorarak sohbet etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Beyza Karacabey: “ Bozok Üniversitesi ailesi olarak huzurevi sakinlerini ziyaret programına bir yenisini daha eklemenin mutluğunu yaşıyoruz. Huzurevi ziyaretimiz iki ay önce başladı. Her ay huzurevinde kalan yaşlılarımızı ziyaret ederek onlarla bir araya geliyoruz. Ziyaretlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. Amacımız huzurevinde kalan yaşlılarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Huzurevi sakinlerimize bundan sonraki hayatlarında sağlıklı bir yaşam diliyorum.” dedi.