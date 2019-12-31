Huzur ve sevgi getirsin

Milletvekili Keven, Yozgat halkının yeni yılını kutlarken, yeni yılın ülkemize, ilimize ve bütün insanlığa barış, huzur ve sevgi getirmesini temenni ettiğini bildiren Keven,

"Acısıyla tatlısıyla bir yılın daha sonuna geldik. 2020 yılının ülkemizin içinden geçtiği kritik bir dönemde barışa ve huzura açılan yeni bir yıl olmasını diliyorum. Bölgemizde süren savaşların son bulmasını ve savaştan en çok etkilenen çocukların barış ve sevgi içinde yaşayabilecekleri bir ortama kavuşmalarını diliyorum. Yeni yılda ülkemizin çağdaş hukuk devleti anlayışıyla, dış politikada başarılı, içeride terör belasından kurtulmuş, 82 milyon yurttaşıyla gelir dağılımından adilce hakkını alarak eşit ve huzurluca yaşadığı bir ülke olmasını diliyorum. Yeni yıl kutlu olsun.” dedi.