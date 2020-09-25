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Huzur toplantısı

BOĞAZLIYAN İlçe Emniyet Müdürü Volkan Güneş, mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

25 Eylül 2020 Cuma 00:59
Huzur toplantısı

İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Güneş, huzur ve güvenin sağlanmasında emniyet kadar muhtar ve vatandaşların da önemli görevi olduğunu söyledi. Güneş, halka en iyi ve güvenilir hizmetin verilmesinin çok önemli olduğunu anlatarak, "El birliği ile çalışıp ilçenin asayişini, huzurunu ve güvenliğini daha da iyi yere getirebilmek için muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza da büyük görevler düşmektedir. İlçemiz huzur ve güvenlik açısından iyi durumda ama yine de tedbiri elden bırakmayarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret göstereceğiz" dedi. Toplantıda, muhtarlarla fikir alışverişi yapıldı, özellikle Kovid-19 tedbirlerine vatandaşların üst seviyede uyulmasının sağlanması istendi.  

Son Güncelleme: 24.09.2020 18:00
Anahtar Kelimeler:
Huzur Toplantısı
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