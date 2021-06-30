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Huzur şehri Yozgat

Yozgat İl Güvenlik ve Asayış Koordinasyon Kurulu toplantısı Yozgat Valisi Ziya Polat Başkanlığında gerçekleştirildi.

30 Haziran 2021 Çarşamba 00:24
Huzur şehri Yozgat

Her ay rutin olarak yapılan toplantıda Yozgat’ta meydana gelen olaylar ve alınan önlemler hakkında görüş alış verişinde bulunuluyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, toplantının basına açık bölümünde yaptığı açıklamada Yozgat’ın bir huzur şehri olduğunu söyledi. Yiğitler şehri Yozgat’ın huzur şehri, güven içerisinde yaşanan bir şehir haline getirmek için tüm arkadaşlarının fedakarca çalıştığını dile getiren Vali Polat, İlçelerde kaymakamların liderliğinde, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, MİT Başkanlığı bünyesinde vatandaşın huzur ve güveni için 7/24 çalıştıklarını vurguladı. Yiğitler şehri Yozgat’ta güvenlik anlamında çok büyük bir sıkıntılarının olmadığının belirten Vali Polat, bu konuda emek veren Emniyet, Jandarma personellerine teşekkür etti. 
AŞILARINIZI OLUN!
1 Temmuz tarihinden itibaren artık normalleşme sürecine gireceğimizi hatırlatan Vali Polat, vatandaşın sahaya daha çok ineceği, dışarıdan misafirlerini kabul etmeye başlayacağının farkında olduklarını ve buna göre tedbirlerimizi önlemlerimizi aldıklarını anlattı. Öncelikle tüm vatandaşların aşılarını olmalarını isteyen Vali Polat, ‘’Kurallara uymaya devam edeceğiz, açılacak olan esnaflarımız var, uzun bir süre sonra kahvelerimiz açılacak, lütfen tedbirleri elden bırakmasınlar, biz yine sahada olacağız ama sahada asıl bu işi üstlenecek olan esnaf kardeşlerimize vatandaşlarımızdan bunu rica ediyoruz. Umarım Yozgat’ta yaz boyunca sayılarımız hep stabil kalır ve düşüşler devam eder. Bunun için çabalayacağız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Huzur şehri Yozgat
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