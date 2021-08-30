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Huzur operasyonu

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, her hafta farklı ilçede gerçekleştirdiği, halkın huzur ve güvenliğine yönelik uygulamalarına devam ediyor.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:18
Huzur operasyonu

Her hafta farklı bir ilçede yapılan asayiş uygulamalarına bu hafta da Yozgat’ın Yerköy ilçesinde devam edildi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen personel, Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ile birlikte Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle umuma açık yerlerde uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda, 45.55 gram uyuşturucu madde ile 2 adet sallama, 1 adet satır, işyeri eklentisinde 2 adet pitbull cinsi köpek ele geçirildi. Halkın huzur ve güvenliği için Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hiç durmadan çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

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Huzur Operasyonu
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