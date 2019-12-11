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Huzur için 24 saat mesai

YOZGAT Emniyet Müdürü Murat Esertürk Yozgat’taki gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda Yozgat’ın huzur ve güven için polisin 24 saat vazife başında olduğunu söyledi.

Huzur için 24 saat mesai

YOZGAT Emniyet Müdürü Murat Esertürk Yozgat’taki gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda Yozgat’ın huzur ve güven için polisin 24 saat vazife başında olduğunu söyledi.

11 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Huzur için 24 saat mesai

Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Polisevi’nde basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır ve İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt da katıldı. Toplantıda Emniyet ve Jandarma’nın, Yozgat’ta suçu bitirmek, suçlulara geçit vermemek ve Yozgat’ın huzurlu ortamının bozulmaması adına birlikte, omuz omuza büyük bir şevkle çalıştığı vurgulandı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat’ta etkin bir basın olduğunu belirterek, memleketin ve milletin yararına çalışan gazetecilere teşekkür etti. Vali Çakır, basının görülen noksanlık, hata ve eksiklikleri dile getirmesi gerektiğini ifade eden Vali Çakır, “Bu noktada milletimizin ve memleketimizin yararına olacak eleştirileri yapmanız gerekir. Bizler bu anlamda eleştiriye her zaman açığız” dedi. Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk ise polisin basın ile ortak mesai yaptığını, birçok acı ve tatlı olayda yan yana görev yürüttüklerini belirtti. Müdür Esertürk, basının yaptığı birçok haberin uyarıcı olduğunu, suçluya gözdağı verdiğini ve caydırıcılıkta etkin katkısı olduğunu vurgulayarak, “Birlikte çalışmak güzel. Basın ile birlikte çalıştığımızda güvenlik algısı ya da vatandaşın basit tedbirlerle alacağı önlemlerle suçun önüne geçmesi ya da daha sonrasında bilgilenmesiyle alakalı gerçekten basına büyük önem düşüyor. Bu anlamda Yozgat’ta da sizlerle güzel bir diyalog içerisinde birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu. İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ise Yozgat’ın emniyeti, huzuru ve vatandaşın güveninin her şeyin önünde geldiğini dile getirerek, “Bu manada görev yaparken yaptığımız işlerin görünür olmasına katkıda bulunan basın mensuplarına ben de teşekkür ediyorum. Basın tabiki Yozgat için, Yozgat’ın tanıtımı ve vatandaşın doğru ve dürüst haber alması için çok önemlidir” diye konuştu. Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Çağrı Şentürk ise ilimizin asayiş durumu ve Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarla ilgili sunum yaparak basın mensuplarına bilgi sundu.

 

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Huzur Için 24 Saat Mesai
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