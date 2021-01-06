Huzur hakkı ücreti de arttı

Asgari ücrete yapılan artış, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır ile yönetim kurulu üyelerini de yakından ilgilendiriyor. Tarım Kredi Kooperatiflerinin en önemli karar organı olmasına rağmen çiftçi ortaklarının yaşadıkları sorunlar karşısında hiçbir şekilde ortalıkta görünmeyerek pasif bir görev yürüten Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır ve yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretleri, asgari ücrette yapılan artışla birlikte tam 2538 lira birden arttı.