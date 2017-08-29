Huzur dolu bir bayram olsun

Dr. Osman Coşkun, yayınladığı yazılı bir mesajla tüm Yozgatlıların ve Türk-İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Coşkun, Kurban Bayramı'nın yaraların sarıldığı, birlik ve beraberlik duygularının en üst seviyeye ulaştığı bir manevi atmosferde kutlanması temennisinde bulunarak; "Yüce Rabbim, kesilen kurbanların, yapılan ibadetlerin, edilen duaların hürmetine zalimlere fırsat vermesin. Mazlumlara ise güç ve kuvvet versin. Bu vesileyle bütün hemşerilerimin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularla tebrik ediyor, mübarek bayramın başta Yozgat'ımız, ülkemiz olmak üzere tüm Müslümanlara ve insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

