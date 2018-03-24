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Huzur buldular

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Esenli Bilal Şahin Huzurevi Sakinleri, Yaşlılar Haftası etkinliği kapsamında, farklı bir gün geçirdi.

Huzur buldular

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Esenli Bilal Şahin Huzurevi Sakinleri, Yaşlılar Haftası etkinliği kapsamında, farklı bir gün geçirdi.

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Huzur buldular

Esenli Bilal Şahin Huzurevinde yaşlılar ile Regaip Kandili programı düzenlendi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘Yoktan var edip, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan edip sabır veren Allah'ımızın bütün müminleri ile beraber Huzurevlerimizde kalıp vefat eden yaşlılarımızın da bağışlaması dileğiyle dua ettik’ dedi.
Düzenlenen etkinlikte Yozgat’ta Tasavvuf Müziğinin temsilcisi Recep Kunduz, ilahileriyle destek verirken, semazen gösterileri de yaşlılar tarafından ilgiyle izlendi. Kurum Müdürü Neşeli, yaşlılarla sohbet edip, dilek ve isteklerini dinledi. 

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