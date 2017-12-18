Hurdadan 'Formula 1' aracı

Formula 1 tutkunu Taşkan, çok sevdiği aracı yarış aracını alacak gücü olmadığı için bu aracı yapmaya karar verdi. Hurda otomobil, traktör ve inşaat profillerinden oluşan hurdalarla 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde Taşkan 'Formula 66' ismini verdiği aracı yaptı.

Aracın tasarımının tamamen kendisine ait olduğunu söyleyen 24 yaşındaki kaporta ustası Fahri Taşkan, "Bende Formula 1 tutkunluğu oldukça fazla. Yıllarca böyle bir araca sahip olmak istedim. Ancak imkanlarım el vermediği için ben de bu aracı kendim imal etmeye karar verdim. Aracın şase kısmını inşaat profilinden yaptım. Taban sacını traktör römorklarında kullanılan sacdan, dış kaporta kısmını bakalitten, motor kısmı ise hurdacılardan topladığım 4-5 parçadan bir araya getirdim. Debriyaj, fren ve vites kollarını traktör parçalarından bir araya getirdim. Aracımız normal araçlardan 40 santimetre daha uzun olup, motor kısmı arkadadır. Şu anda hız parkurlarında denediğimiz sürat 170 kilometre hızı vurdu. Formula 66 ismini verdiğim bu araç bana yaklaşık 9 bin liraya mal oldu. Bana yeteri kadar destek verilirse ben inanıyorum ki bir helikopter dahi yapabilirim" dedi.

Aracın ilgi gördüğünü ve tebrik edildiğini söyleyen Taşkan, "Sanayi gelen vatandaşlar aracımızı gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Tebrik ediyorlar, helal olsun diyorlar. Bunlar bizim için büyük şeyler, güzel şeyler. Aracın başında bazen selfie çekim yapıyorlar. Tabi çevreden böyle ilgi görmek bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah yakın bir zamanda gerekli mercilerden izin alıp aracımızı trafiğe çıkartmak istiyoruz" diye konuştu.

Aracı gören vatandaşlar da aracı büyük bir merakla izlerken, çok beğendiklerini söylediler.

