Hurdacıya araba

Yamaçlı Beldesi Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, beldede topladığı hurdaları torbaya doldurup, sırtında taşıyan vatandaşa, yük taşıma arabası alarak, hediye etti. Belediye Başkanı Altıntaş, ‘’Kasabamızın sevilen yüzü Nail Ozan kardeşimiz bilindiği gibi geçimini hurda alım satımı ile sağlamaktadır. Zor şartlarda hurdacılık yapan Nail kardeşimizin işini kolaylaştırmak adına hurda toplama arabası hediye ettik. Hurdalarınız Nail kardeşimize vererek yardımlarımızı ve desteklerimizi esirgemeyelim kendisine sahip çıkalım’’ çağrısında bulundu.