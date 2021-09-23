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Hurda lastikten tekerlek

Yozgatlı girişimci Erol Yeşilyurt, ‘’Ham madde olarak araç lastiklerine kaplama yapan firmalar lastik parçalarını bize gönderiyor biz de onu üretimde kullanıyoruz ve geri dönüşüm oluyor’’ dedi.

23 Eylül 2021 Perşembe 00:07
Hurda lastikten tekerlek

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir girişimci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurduğu imalathanede el arabası tekerleği üreterek Türkiye'nin dört bir yanına satıyor. İlçede 3 yıl önce çalıştığı iş yeri kapanan Erol Yeşilyurt (37), kendi işini kurmak için araştırma yaptı. Hazırladığı projeyle KOSGEB İl Müdürlüğünden makine ekipman desteği alan Yeşilyurt, atık araç lastik parçalarından el arabası lastiği üretmek üzere imalathane kurdu. Hurda lastik parçalarıyla yılda 60 bin el arabası lastiği imal eden Yeşilyurt, çevreye de katkı sağlıyor. Yeşilyurt, ürünleri iç piyasaya sattığını, bazı firmaların da bunları alıp ihraç ettiğini söyledi. Erol Yeşilyurt, "Ham madde olarak araç lastiklerine kaplama yapan firmalar lastik parçalarını bize gönderiyor biz de onu üretimde kullanıyoruz ve geri dönüşüm oluyor. Bu şekilde çevreye de katkımız oluyor" dedi. Girişimci Yeşilyurt, firmasını daha da büyütmeyi ve daha çok insana istihdam sağlamayı hedeflediğini belirtti. İşletmeyi ziyaret eden KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık da girişimcinin aldığı destekle işletmesini kurduğuna işaret ederek, "Girişimcimiz el arabası tekerleği üretiyor. Ürünler Türkiye'nin her tarafına gönderiliyor. 2 kişiye de istihdam sağlıyor, kendisini tebrik ediyoruz. Firma, hurda oto lastiklerinden ham madde temin ediyor. Hem çevreye katkı sunuluyor hem de hurda lastikler el arabası tekerleği olarak ekonomiye kazandırılıyor. Böylece faydalı bir dönüşüm yapılıyor" diye konuştu. İşçilerden Uğur Yürekli de araba lastiklerini kaplama yapan firmaların atıklarını kullandıklarını dile getirerek, "Biz de onu soğuk pres ve sıcak pres yöntemiyle el arabası tekerleğine dönüştürüyoruz. İşimi severek yapıyorum" ifadelerini kullandı. (Ömer Ertuğrul/aa)

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