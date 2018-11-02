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Hurda hırsızlığı

BOĞAZLIYAN İlçesinin Ovakent Beldesi Keklicek mevkiinde faaliyet gösteren Taş Ocağı bölgesinde şüpheli bir aracın bulunduğu yönünde ihbarı değerlendiren Jandarma, hurda hırsızlığı yaptığı tahmin edilen şahsı suçüstü yakaladı.

Hurda hırsızlığı

BOĞAZLIYAN İlçesinin Ovakent Beldesi Keklicek mevkiinde faaliyet gösteren Taş Ocağı bölgesinde şüpheli bir aracın bulunduğu yönünde ihbarı değerlendiren Jandarma, hurda hırsızlığı yaptığı tahmin edilen şahsı suçüstü yakaladı.

02 Kasım 2018 Cuma 08:33
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Hurda hırsızlığı

Şahsın, taş ocağı şantiyesine ait oksijen kaynağı ile kesilen doğalgaz borusu, vana, çatı sacı ve demir ayaklarını kamyonete yüklemeye çalıştığı belirlendi. Kamyonete yapılan incelemede, aynı mevkide faaliyet gösteren Taş Ocağından çalınan trafo malzemeleri ve diğer hurda malzemeler de ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcısına bilgi veren Jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı, ele geçirilen malzemeleri firma yetkililerine teslim etti. Malzemelerin piyasa değerinin 143 bin lira civarında olduğu belirtildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Hurda Hırsızlığı
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