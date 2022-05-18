Hummalı çalışma

Yapmış olduğu birçok proje ile adından söz ettiren Belediye Başkanı Oğuz Ünal, beldeye yeni yapacakları ışıklandırma ve çevre düzenlemesi ile örnek olacak. Havaların ısınması ile birlikte belediye çalışmalarına hız kazandırdıklarını ifade eden Başkan Ünal, belde halkı ve gelecek olan misafirler için hummalı bir çalışmanın başlatıldığını belirtti. Yapılan çalışmalar ile beldenin yeni bir görünüm kazanacağının altını çizen Ünal, beldenin gecesinin ayrı güzel gündüzünün ayrı güzel olacağını belirtti.

IŞIKLI TABELA

Özükavak Beldesi’nin ismi yazılı ışıklı tabela Belediye Parkının yanına koyulacağını söyleyen Ünal, “5 metre uzunluğunda 2 metre yükseldiğinde olan ışıklı tabelamız Belediye Parkının yanında yerini alacak. Beldemize görsellik katacak olan tabelamız gurbetten gelen misafirlerimizin anılarını ölümsüzleştirecek fotoğraf çekimi ile sosyal medyada kasabamızın tanıtımını ve ismimizi ön plana çıkaracaktır. Kasabamız yapılmış olan tabelamız ile birlikte gecesine ayrı bir renk katacaktır” dedi.

‘IŞIKLANDIRMALAR GÖZ DOLDURACAK’

Özükavak Beldesinde, belediye tarafından yapılan ışıklandırmalar göz dolduracak. Yapılan çalışmalar ile beldenin yeni bir kimlik kazandıracağını belirten Ünal, “ Kasaba ana cadde artık görsellik olarak ışıklı yönlendirme tabelalarla değişiyor. Kasabamızın mahalle ve ana yol güzergahı yönlendirme ışıklı tabelalarımız yakında yerlerini alıyor. Bağlarbaşı mahallesi tabelamız mezarlık duvar bitimine orta camimizin köşe başına anayol aydınlatması olarak yapılacak. Gültepe mahallesi yönlendirme tabelamız ana yola cephe yukarı camiye dönüş köşe başında yer alacak. 15 Temmuz Şehit Özgür Gençer yönlendirme ışıklı aydınlatma tabelamız ise eski Fuat Uğur Cadesi yeni ismi ile 15 Temmuz Özgür Gençer Caddesi Aşağı Meydan Cami karşısı köşe başına yerlerini alacaktır” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi