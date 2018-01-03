Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ve Psikolog Melek Cihan, cezalarının son iki yılını denetim altında geçiren hükümlülere Empati ve İletişim konulu eğitim verdi. Hükümlüler tarafından ilgi ile dinlenen seminerde, Rehber Öğretmen Murat Aydoğan, "Empatik iletişim nedir?", "Empatik iletişim çeşitleri","İnsanların dünyayı algılama biçimleri", "Sen Dili ve Ben Dili" konularını anlattı.

Seminer çalışması slayt eşliğinde görsel kullanılarak anlatıldı ve empatik iletişimde farkındalık oluşturmak için video gösterimi yapıldı. Seminer soru cevabın ardından sona erdi.