Hükümlülere Arıcılık Kursu başladı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda Arıcılık Mesleğine yönelik kursa 15 hükümlü iştirak etti. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Bilindiği üzere kurumumuz dezavantajlı gruptaki kişilere İŞKUR hizmetler hakkında çeşitli eğitimler düzenliyor. Bu çerçevede İl Müdürlüğümüzde görevli İş ve Meslek Danışmanlarımız aracılığıyla Yozgat Boğazlıyan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlü 15 vatandaşımıza İş Arama Becerileri, Mülakat Teknikleri, Hibe Projeleri başta olmak üzere hizmetlerimiz hakkında sunum gerçekleştirildi’’ dedi. Yıldız, seminerler ile vatandaşların cezalarının bir kısmını sosyal hayat içerisinde geçirdikleri bir dönemde işgücü piyasasına hazırlayarak, iş bulmalarına, hibe destekler ile kendi işlerinin patronu olabilmelerine yardımcı olduklarını aktardı. Yıldız, ‘’Böylece dezavantajlı statüde bulunan vatandaşlarımıza rehberlik hizmeti vererek onları sosyal hayata hazırlıyoruz’’ ifadesini kullandı.