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Hükümlü kadınlara sürpriz

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ile birlikte Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yatan kadın hükümlülere sürpriz ziyarette bulundu.

Hükümlü kadınlara sürpriz

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ile birlikte Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yatan kadın hükümlülere sürpriz ziyarette bulundu.

12 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Hükümlü kadınlara sürpriz

Hükümlü kadınların sorunlarını dinleyen Vali Yurtnaç, okuma yazma bilmeyen kadın hükümlüler için okuma yazma seferberliği çerçevesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından kurs açılacağını söyledi. Vali Yurtnaç, “Gördüğüm kadarıyla hükümlüler arasında okuma yazma bilmeyenler var. Bunlar için Halk Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde kurs açarak okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğreteceğiz. Buradan çıktıktan sonra hayata hazır olmalısınız. Ayaklarınız yere sağlam basmalı” dedi.

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