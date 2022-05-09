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Hükümetten teklif bekleniyor

Memur-Sen Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli, 3600 ek gösterge için hükümetten teklif beklediklerini söyledi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:54
Hükümetten teklif bekleniyor

Kamu İşvereni ile Memur-Sen arasında devam eden ek gösterge görüşmelerinin 3’üncü toplantısının 10 Mayıs'ta yapılacağını hatırlatan Şerefli, daha önceki toplantılarda ve komisyon çalışmalarında hükümet kanadına tekliflerini ve taleplerini sunan Memur-Sen’in, ek gösterge çalışmalarıyla ilgili hükümetten teklif beklediğinin altını çizdi. Toplu sözleşme masasında aldıkları ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi kararlarında 3’üncü toplantıya kadar Memur-Sen tarafı olarak söylenecekleri aktardıklarını ifade eden Şerefli, ‘’Şimdi teklifi bekliyoruz. Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerini de gösterge içerisine almak, kamu görevlilerinin ek gösterge düzenlemesindeki asıl muradı olan emekli maaşı ve ikramiyesine dokunacak adımları atmak için hükümet tarafı bu çalışmayı tarihi bir fırsat olarak kullanmalıdır. Memur-Sen olarak hizmet kollarımızla birlikte tüm taleplerimizi kamu işverenine ilettik fakat karşı taraftan henüz bir teklif sunulmadı, kamu işvereninin üçüncü toplantıda masaya teklifle gelmesini bekliyoruz. 2200 ek gösterge ve göstergesi bunun altında olanlar için; en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 55'i, emekliliğe esas aylığın bir birleşeni. Bu yüzde 55'lik yansıtma oranının da yüzde 75'e yükseltilmesini istiyoruz’’ dedi.

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