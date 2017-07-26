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Hükümete Yozgatlı sözcü

Adalet Bakanlığının ardından Başbakan Yardımcısı görevine atanan Yozgatlı usta siyasetçi Bekir Bozdağ’a hükümet sözcülüğü görevi verildi. Bu karar Yozgat kulislerinde memnuniyetle karşılandı. 

Hükümete Yozgatlı sözcü

Adalet Bakanlığının ardından Başbakan Yardımcısı görevine atanan Yozgatlı usta siyasetçi Bekir Bozdağ’a hükümet sözcülüğü görevi verildi. Bu karar Yozgat kulislerinde memnuniyetle karşılandı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:07
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Hükümete Yozgatlı sözcü

Bakanlar Kurulu, geçen hafta yapılan revizyonun ardından ilk kez toplandı. Yeni Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ oldu. 
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında önceki gün toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 11.30'da başladı. Kabinede yapılan değişikliğin ardından, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Daha önce Bakanlar Kurulu'na Adalet Bakanı olarak katılan Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı olarak katılan Fikri Işık ve Sağlık Bakanı olarak katılan Recep Akdağ, başbakan yardımcıları olarak toplantıda yer aldı. Daha önce başbakan yardımcılığı görevlerini yürüten Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı, Numan Kurtulmuş da Kültür ve Turizm Bakanı olarak Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. 
YENİ HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BOZDAĞ 
Yeni Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ oldu. Başbakan Yardımcısı Bozdağ’ın hükümet sözcüsü olarak görevlendirilmesi Yozgat kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar Yozgat’ın her zaman Ankara siyasetinde söz sahibi olması gerektiğini belirterek, son atamanın bu noktada verilmiş en doğru tercihten oluştuğunu belirtti. 
 

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