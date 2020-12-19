Hukuk mücadelesini kazandı

YOZGAT Bozok Üniversitesi'nde ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet’ iddialarını gündeme taşıması üzerinde unvanı elinden alınan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Zafer Acar, 9 yıllık hukuk mücadelesini kazanarak, unvanını geri aldı. 2010 yılında YÖK’ün belirlediği 3 kişilik komisyon raporu doğrultusunda, Bozok Üniversitesi yönetimi tarafından ‘Bilimsel eserlerinin yetersizliği’ gerekçe gösterilerek profesörlük unvanı ve dekanlık görevi elinden alınıp, üniversite ile ilişiği kesilen Hasan Zafer Acar, hukuk mücadelesini sürdürdü. 9 yıllık bir aradan sonra hukuk mücadelesini kazanan Acar, ‘’2010 yılında akademik çalışmalarım yetersiz diye profesörlük unvanımı aldılar. 9 yıl boyunca hukuk mücadelesine devam ettim sonuç alamadım. Bu yıl Girne Amerikan Üniversitesinde Türkiye çapında akademik çalışmalarda rekor kırarak tekrar profesörlük unvanımı aldım’’ dedi.