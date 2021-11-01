Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Hoşgörüyü temsil ediyor

Yozgat’ın Tekkeyenicesi köyünde, 2019 yılında aslına uygun olarak restore edilip, yeniden ibadete açılan tarihi cami hoşgörüyü simgeliyor.

01 Kasım 2021 Pazartesi 00:53
Hoşgörüyü temsil ediyor

Caminin iki mezhebe mensup vatandaşların ibadethanesi olduğu vurgulandı. Caminin bir duvarında ehlibeyt ile ilgili hat ve yazılar, diğer duvarında ise Hz. Ebubekir ile ilgili hat ve yazılar bulunuyor. Camiin hangi tarihte yaptırıldığı ile ilgili kaynak ve veriye ulaşılamamasına karşın, 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Cami duvarlarında kesme ve moloz taş kullanıldığı, üst örtünün ise ahşap malzeme ile yapıldığı, kırma çatı ile kapalı olduğu ifade edildi. 40 hanenin bulunduğu köyde, 8 alevi ailesi yaşıyor. Yıllardır alevi ve suni aileler birlikte yaşadığı gibi, köy camini de ortak olarak kullanıyor.  (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

Anahtar Kelimeler:
Hoşgörüyü Temsil EdiyorYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberTekkeyenicesiKöyCamiRestoreYenidenİbadetHoşgörüSimgesiAleviSunni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anteplioğlu, Yozgat'a atandı
Anteplioğlu, Yozgat'a atandı
TRAFiK PARKI TAMAM
TRAFiK PARKI TAMAM
KENEViR, ÇEVRE DOSTU
KENEViR, ÇEVRE DOSTU
Meslek Seçimi anlatıldı
Meslek Seçimi anlatıldı
Destekte kriter değişikliği
Destekte kriter değişikliği
Araç filosuna takviye
Araç filosuna takviye
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim