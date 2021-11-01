Hoşgörüyü temsil ediyor

Caminin iki mezhebe mensup vatandaşların ibadethanesi olduğu vurgulandı. Caminin bir duvarında ehlibeyt ile ilgili hat ve yazılar, diğer duvarında ise Hz. Ebubekir ile ilgili hat ve yazılar bulunuyor. Camiin hangi tarihte yaptırıldığı ile ilgili kaynak ve veriye ulaşılamamasına karşın, 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Cami duvarlarında kesme ve moloz taş kullanıldığı, üst örtünün ise ahşap malzeme ile yapıldığı, kırma çatı ile kapalı olduğu ifade edildi. 40 hanenin bulunduğu köyde, 8 alevi ailesi yaşıyor. Yıllardır alevi ve suni aileler birlikte yaşadığı gibi, köy camini de ortak olarak kullanıyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)