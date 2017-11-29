HOŞGELDİN EFENDİMİZ

HAZRETİ Peygamber’in dünyaya teşrifi münasebetiyle Mevlid Kandili kapsamında İl Müftülüğü çeşitli etkinlikler düzenleyerek Peygamber Efendimiz’in doğumunu kutlayacak.

İl Müftülüğü Hazreti Peygamber’in dünyayı şereflendirmesi vesilesiyle çeşitli etkinlikler ile Hazreti Muhammed’i hem anacak, hem anlatacak.

Bu kapsamda bu akşam yatsı namazına müteakip tüm camilerde mevlid okutulacak.

Perşembe günü ise saat 13.30’da Büyük Sinema’da ‘Hazreti Peygamberin Örnekliği’ konulu bir panel düzenlenecek.

Yine aynı gün İl Müftüsü Salih Sezik ve müftü yardımcıları Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yüksek öğrenim yurtlarındaki öğrencilerle bir araya gelerek, konferanslar verecek.

İl Müftüsü Salih Sezik, düzenlenecek olan tüm etkinliklere Yozgat halkını davet ederek, tüm Yozgatlıların kandilini kutlayarak, mevlid kandilinin tüm insanlığa hayır, uğur, bereket, barış ve huzur getirmesini temenni ettiğini bildirdi.

