HOŞ GELDiNiZ ATAM!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 97. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen programda Atatürk Anıtına Valilik ve Belediyenin çelenginin sunumu ile başlayan programda, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Köse, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat’a teşriflerinin 97’inci yıl dönümü sebebi ile bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. 97 yıl önce bugün bu meydanda yaşanan bu özel günün, 97 yıldır aynı heyecan, aynı sevgi, aynı hasretle devam ettiğini kaydeden Köse, Cumhuriyetimizin kuruluşunun hemen ardından, memleket seyahatine çıkan Atatürk'ün ilki 1924 yılında, ikincisi 1934 yılında olan Yozgat ziyaretleri bu şehrin hafızasında halen aynı tazelikte olduğunu vurguladı. Köse, Yozgat iskân olduğu günden beri, her daim vatan ve millet nezdinde fedakâr, cefakâr ve vefalı bir şehir olma özelliğini yüz yıllardır devam ettirdiğini hatırlattı. Köse, ‘’Nitekim ziyaretleri esnasında hemen arkamızda ki büstünde yazdığı gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle tarih önünde tescillenmiştir. Yozgat devletinin milletinin her zor zamanında büyük bedeller ödemiş bir şehirdir. Her cephede mutlaka bir Yozgatlı yiğidimiz olmuştur. Allah için vatan için bayrak için millet için her zaman şehit vermiş gazi olmuş yiğitleri ile nam salmıştır. Hiç şüphesiz bu tarihi geçek Atatürk'ünde dikkatinde kaçmamış bu şehri özellikle ziyaretinde bu özelliği üzerinde durmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 97 yıl önce bu düşünceler ile ziyaret ettiği bu şehir 97 yıl sonra da aynı azim ve kararlılıkla ona minnet ve şükranla saygı ve sevgisini göstermektedir. Bu yüce devlet ve aziz millet sonsuza dek bu saygı ve muhabbetle andığı ziyareti unutmayacaktır’’ dedi. Konuşmaların ardından Atatürk’ün Yozgat’a geldiğinde yaptığı konuşma ve Yozgat halkının Atatürk’e verdiği cevap okundu. Ardından Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi öğrenciler tarafından Atatürk’ü temsilen taşınan Türk Bayrağı Yozgat Valisi Ziya Polat teslim edildi. Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 97’inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile program tamamlandı. Program sonrasında Vali Polat alanda bulunan öğrencileri ziyaret ederken Türk Bayrağını taşıyan öğrenciler ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. •İhsan Çelikkaya•