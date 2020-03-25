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Hoparlörden dua

YENİ tip korona virüs salgınının bir an önce sona ermesi, hastaların şifa bulması için Yozgat’taki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.

25 Mart 2020 Çarşamba 03:28
Hoparlörden dua

 Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlöründen yatsı ezanının okunmasının ardından korona virüs salgınının son bulması için dualar yükseldi. Yozgat’ta vatandaşlar, yatsı ezanı öncesinde balkon ve pencerelere çıkarak tekbir getirdi. Vatandaşlar, cami minarelerinden okunan duayı dinlerken, din görevlisi ‘’Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım. Evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah, devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemiz ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun" şeklinde dua etti. Yozgat'ta camiden yapılan duaya evinin balkonundan eşlik eden Yasin Meşe, Diyanet İşleri Başkanlığının çağrısına duayla eşlik ettiklerini belirterek, "Ülkemizin bir an önce korona virüs salgınından kurtulması herkesin normal hayatına dönmesi için biz de dua ettik. Bütün vatandaşlarımız yetkililerin uyarılarına uysunlar ve evlerinden çıkmasınlar" dedi.

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Hoparlörden Dua
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