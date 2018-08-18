Hollandalı Vekil, yatırımları inceledi

Çandır İlçesi Büyükkışla Köyüne memleket ziyaretine gelen Selçuk Öztürk, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker’ü de ziyaret etti. Öztürk, TKDK desteklerinin Yozgat’ın kırsal kalkınmasında büyük bir yeri olduğunu belirtti. Hollanda’da 45 bin Yozgatlının yaşadığını belirten Öztürk, Avrupa’da en çok Yozgatlının Hollanda’da bulunduğunu, birçok Yozgatlının yatırım yapma isteği bulunduğunu belirtti. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Türker, Avrupa’ya yatırımcıları davet için yapılan ziyaretlerin meyvesini vermeye başladığını, Yozgat'a kazandırılacak yeni yatırımlarla ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlanacağını söyledi.