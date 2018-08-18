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Hollandalı Vekil, yatırımları inceledi

HOLLANDA'da 2015 yılında kurulan ve aradan geçen sürede seçimlerde önemli başarılar kazanan Denk Partisinin Genel Başkanı ve Milletvekili Selçuk Öztürk, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker ile birlikte AB destekli kurulan yatırımları gezip, bilgi aldı.

Hollandalı Vekil, yatırımları inceledi

HOLLANDA'da 2015 yılında kurulan ve aradan geçen sürede seçimlerde önemli başarılar kazanan Denk Partisinin Genel Başkanı ve Milletvekili Selçuk Öztürk, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker ile birlikte AB destekli kurulan yatırımları gezip, bilgi aldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Hollandalı Vekil, yatırımları inceledi

Çandır İlçesi Büyükkışla Köyüne memleket ziyaretine gelen Selçuk Öztürk, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker’ü de ziyaret etti. Öztürk, TKDK desteklerinin Yozgat’ın kırsal kalkınmasında büyük bir yeri olduğunu belirtti. Hollanda’da 45 bin Yozgatlının yaşadığını belirten Öztürk, Avrupa’da en çok Yozgatlının Hollanda’da bulunduğunu, birçok Yozgatlının yatırım yapma isteği bulunduğunu belirtti. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Türker, Avrupa’ya yatırımcıları davet için yapılan ziyaretlerin meyvesini vermeye başladığını, Yozgat'a kazandırılacak yeni yatırımlarla ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlanacağını söyledi.

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