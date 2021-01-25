Hollanda’da Kral Yılmaz’ı affetti

38 yıl cezaevinde bulunduğu belirtilen Cevdet Yılmaz'ın ‘merhamet’ talebi, Hollanda Kralı Willem-Alexander tarafından kabul edildi. Hollanda Kralı, Yılmaz'ın affedilmesini öngören kararı imzaladı. Hollanda medyasına göre, hükümetin yanı sıra kurban yakınları da karara tepki gösterdi. Cezaevindeyken evlenen ve çocuk sahibi olan Yılmaz son yıllarda suçluların kaldığı ve tedavi edildiği bir klinikte kaldı. Bir süredir rehabilitasyon programı kapsamında cezaevi dışında kalan Yılmaz, seyahat yasağı ve bildirim zorunluluğu koşuluyla çalışmaya başladı. Boğazlıyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yılmaz'ın, affının ardından temelli olarak Türkiye'ye dönmeyi planladığı belirtildi.