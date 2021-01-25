Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1551
ALTIN
438.760
DOLAR
7.3695
STERLİN
10.1096
EURO
8.9725

Hollanda’da Kral Yılmaz’ı affetti

HOLLANDA'da, kafede biri çocuk 6 kişiyi vurarak öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Boğazlıyan ilçesi nüfusuna kayıtlı Cevdet Yılmaz, hükümetin itirazına rağmen Kral Willem-Alexander tarafından affedildi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:27
Hollanda’da Kral Yılmaz’ı affetti

 38 yıl cezaevinde bulunduğu belirtilen Cevdet Yılmaz'ın ‘merhamet’ talebi, Hollanda Kralı Willem-Alexander tarafından kabul edildi. Hollanda Kralı, Yılmaz'ın affedilmesini öngören kararı imzaladı. Hollanda medyasına göre, hükümetin yanı sıra kurban yakınları da karara tepki gösterdi. Cezaevindeyken evlenen ve çocuk sahibi olan Yılmaz son yıllarda suçluların kaldığı ve tedavi edildiği bir klinikte kaldı. Bir süredir rehabilitasyon programı kapsamında cezaevi dışında kalan Yılmaz, seyahat yasağı ve bildirim zorunluluğu koşuluyla çalışmaya başladı. Boğazlıyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yılmaz'ın, affının ardından temelli olarak Türkiye'ye dönmeyi planladığı belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
Hollanda’da Kral Yılmaz’ı Affetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
COViT-19 TANIDIK ÇIKTI!
COViT-19 TANIDIK ÇIKTI!
TEMA’dan anlamlı proje
TEMA’dan anlamlı proje
Eğitim Parkı yenileniyor
Eğitim Parkı yenileniyor
GURURLA GEZDi
GURURLA GEZDi
Elektrik tüketimi arttı
Elektrik tüketimi arttı
Tablet dağıtımı
Tablet dağıtımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim