Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
87143
ALTIN
219.609
DOLAR
5.8507
STERLİN
7.3927
EURO
6.6489

Hollanda'dan misafir geldi

HOLLANDA'da milletvekilliği yapan hemşehrimiz Selçuk Öztürk, Yozgat Valiliği'ni ziyaret etti.

Hollanda'dan misafir geldi

HOLLANDA'da milletvekilliği yapan hemşehrimiz Selçuk Öztürk, Yozgat Valiliği'ni ziyaret etti.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:00
17 Okunma
Hollanda'dan misafir geldi

HOLLANDA Düşün Partisi Kurucusu ve Hollanda Milletvekili Yozgatlı hemşerimiz Selçuk Öztürk, Vali Kemal Yurtnaç'ı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Hollanda Milletvekili Selçuk Öztürk, Yozgat'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Vali Kemal Yurtnaç ise Öztürk'e bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hayvan Pazarı açıldı
Hayvan Pazarı açıldı
Kaçak alkol üretimi
Kaçak alkol üretimi
Kaçak kazı
Kaçak kazı
Çocuklar yaylaya çıktı
Çocuklar yaylaya çıktı
KUŞ CENNETi
KUŞ CENNETi
Köydes yatırımlarına devam
Köydes yatırımlarına devam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim