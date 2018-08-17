Hollanda'dan misafir geldi

HOLLANDA Düşün Partisi Kurucusu ve Hollanda Milletvekili Yozgatlı hemşerimiz Selçuk Öztürk, Vali Kemal Yurtnaç'ı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Hollanda Milletvekili Selçuk Öztürk, Yozgat'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Vali Kemal Yurtnaç ise Öztürk'e bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.



