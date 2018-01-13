Hokkaömeroğlu, üst yönetimde

Hokkaömeroğlu, Türkiye Sulama Birlik Başkanları'nın katılımı ile gerçekleştirilen SUBİRDER Olağan Genel Kurulu'nda 156 birlik başkanının 92'sinin oyunu alarak yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Hokkaömeroğlu, "Tek amacım, bölgedeki çiftçilerimizin sorun ve beklentilerini daha hızlı ve seri bir şekilde gidermektir. Bu çalışmalarımızdan Boğazlıyan başta olmak üzere Yozgat ilimiz kazançlı çıkacaktır. Ben tekrardan bizleri bu göreve layık gören başkanlarımıza ve bizleri seçerek göreve getiren tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Boğazlıyan Sulama Birliği olarak, kapalı sistem başta olmak üzere vatandaşın sorunlarının kısa sürede çözüleceğine canı gönülden inanıyorum" dedi.