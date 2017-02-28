Hocalı unutulmaz!

26 Şubat 1992 tarihinde, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabası’nda, Ermeni kuvvetleri Sovyetler Birliği’nin desteğini alarak yüzlerce Türk’ü katletti. 21. Yüzyılın eşiğinde, dünyanın gözleri önünde; kadın, çocuk, yaşlı demeden büyük bir insanlık suçu işlendi.

10 bin nüfuslu Hocalı Kasabasında 3 bin civarı Azeri’nin bulunduğunu hatırlatan İhsaniye Altınok, o güne dair yaşananları şu şekilde anlattı:

“Ermeniler, 25 Şubat’ı 26 Şubat'a bağlayan gece: 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı olmak üzere, toplam 613 kişiyi katletti. Hocalı’da yaşananlar, yalnızca insanların katledilmesinden ibaret değildi. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, birçoğunun gözlerinin oyularak yakıldığı, hamile kadın ve çocukların da bu vahşete maruz kaldığı belirlenmiştir. Bu katliamın üzerinden tam 25 yıl geçti. Ermenilerin ve Ermenilere destek veren Sovyetler Birliği’nin yaptıkları, insan haklarına ve uluslararası hukuki antlaşmalara;

Cenevre Sözleşmesi, İnsan Hakları Beyannamesi, Vatandaş ve Siyasi Haklar Konusunda Uluslararası Sözleşme, Ateşkes ve Askeri Çatışmalar Zamanı, Kadın ve Çocukların Korunması Beyannamesi’ne karşı olarak işlenmiş bir suçtur. Geçen yıllar içerisinde, o kara gecede yaşananları, uluslararası kamuoyu ve kuruluşları, görmezden gelmiştir. Oysa, Hocalı’ da yapılan katliam Azerbaycan’daki kardeşlerimiz başta olmak üzere; tüm insanlık adına işlenmiş bir suçtur. İşlenen bu insanlık suçuna, Batının sessiz kalması da ayrıca kınanması gereken bir durumdur. Yine bu çevreler, bugün yapılan katliamlara karşı da aynı duyarsız ve umursamaz tavırlarına devam etmekteler. Azerbaycan Devleti bizim için herhangi bir devlet değildir. Biz, aynı dili konuşan, aynı inanca mensup, ortak bir tarihi geçmişi olan, sözde değil, özde kardeş bir milletiz. Hocalı’ da zulme maruz kalan kardeşlerimizin acısını, ilk günki tazeliği ile yaşıyoruz. Bu katliamın failleri gereken cezayı alana kadar da acımız, tazeliğini korumaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti bugüne kadar “Bir Ananın İki Oğlu” olarak ilişkilerini sürdürdü, bundan sonra da sürdürmeye devam edecek. AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları olarak, tüm teşkilat üyelerimizle birlikte 26 Şubat 1992 tarihinde, Hocalı’da yapılan katliamı kınıyoruz. Bizim için dün Srebrenitsa’da, Halepçe’de, bugün Hama’da, İdlip’te, Türkmen Dağı’nda yaşananlar ile 25 yıl önce Hocalı’da yaşananlar aynıdır. Kardeşce yaşamak varken katliamlar yapmanın hiçbir mazereti yoktur. Bugün, haince bomba yüklü araçlarla; insanları katletmenin, Hocalı’daki zihniyetten hiçbir farkı yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun, gönül coğrafyamızda yaşanan her acı olay; AK Parti olarak bizlere, sorumluluklarımızı tekrar tekrar hatırlatmaktadır. 25 Yıl önce bugün, insanlık tarihine kara harflerle yazılan HOCALI katliamını tekrar kınıyoruz. Katliamda şehit olanları rahmetle anıyor, yakınlarına ve Azeri kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz.”