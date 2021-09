Hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor

Rusya'da gördüğü bir çiftlikten esinlenerek köyünde önce hobi olarak kaz yetiştiriciliğine başlayan Yozgatlı 41 yaşındaki Emrah Ölmez, ülkenin dört bir köşesine kaz eti gönderiyor.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Küçükçalağıl köyünde yaşayan Ölmez, inşaat işlerinde çalışmak için gittiği Rusya'da gördüğü kaz çiftliğini köyünde uygulamaya koydu. Rusya'dan dönünce 2016'da hobi amaçlı 50 damızlık kaz alarak üretime başlayan Ölmez, kuluçkada çoğaltarak hayvan sayısını her yıl artırdı. Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Genç Çiftçi Projesi’nden 2017 yılında yararlanan Ölmez, aldığı destek ile tesisini büyüttü. Ölmez, üretimini her sene artırarak bu yıl 5 bin kaza ulaştı. Ölmez, ürettiği kazları damızlık civciv ve et olarak Türkiye'nin dört bir köşesine gönderdiğini, taleplere yetişemediğini söyledi. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Boz'dan teknik bilgi aldığını ifade eden Ölmez, ‘’İl genelinde kaz üretimini yaygınlaştırmak amacıyla Yozgat Kazcılar Derneğini kurduk’’ dedi.

Yozgat'ın kaz üretiminde 6'ncı sırada olduğunu ancak çiftçilerin genelde köylerde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kaz yetiştirdiğini aktaran Ölmez, "İlimizde üretim yapan 8 büyük üreticimiz bulunuyor. Kaz mevcudum 5 bine çıktı, önümüzdeki yıl 7 bin 500 ile 10 bin hedef koydum" diye konuştu.

Ölmez, İstanbul'a, İzmir'e, Kars'a gönderdiklerini, Kars'ın yüzde 20 kaz ihtiyacını Yozgat'tan karşıladıklarını bildirdi. Kaz eti tatmayan çok kişi olduğunu anlatan Ölmez, şunları kaydetti:

‘’Üretilen kazlar Türkiye'de yüzde 5'e hitap ediyor. Davetlerde, düğünlerde, özel merasimlerde kaz etini tadanlar bizden kaz talep ediyor. Kaz etini yemeyen çok kişi var, bu insanlara kaz etini ulaştırmamız lazım, bunun için de üretimi artırmamız gerekiyor. Kaz üreticisi olarak en büyük problemi yem konusunda yaşıyoruz. Giderlerin yüzde 75'ini yem maliyeti oluşturuyor. Bankalar büyükbaş hayvana avantajlı kredi sağlarken kaz üreticilerine sağlanmıyor. Bu nedenle devletimizden bu konuda destek bekliyoruz.’’

Ölmez, büyükbaş hayvanlara göre kaz üretiminin daha avantajlı olduğunu ve yüzde 50 kar bıraktığını vurgulayarak, "Büyükbaş hayvanlarım vardı onları sattım tekrar almadım, kaz yetiştiriyorum ve bu sektörde büyümeyi hedefliyoruz. Bu işi yapacaklardan profesyonel olarak yapmalarını istiyoruz. Özellikle çiftçilere, köyde yaşayanlara kaz üretimini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. (Ömer Ertuğrul/aa)