Hobi evleri yıkılıyor

Edinilen bilgilere göre, ruhsatsız olarak yapılan hobi evlerinin giderek yaygınlaştığı belirtildi. Yetkililer, yeni çıkan Toprak Koruma Kanunu gereğince ruhsatsız yapılan hobi evleri için öncelikle arsa sahibine yıkım emri verileceği, yıkılmadığı takdirde ilgili özel idare veya belediye tarafından yıkımının yapılacağı kaydedildi. Yapılan açıklamada, ‘’Yıkım işlemi yapılmaması durumda ihale usulü özel sektör tarafından yıkılacak ve ihale bedelinin 2 katı ilgili özel idare veya belediyenin genel bütçesinden kesilecek. Bu sebeple Sorgun’da Bağlarbaşı köyü mevkiinde bulunan 13 hobi bahçesi için incelemeler yapıldı, 2 ay içinde yıkılması ön görülmektedir’’ denildi.