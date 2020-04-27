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Hobi bahçesi oluşturuldu

Yozgat Bozok Üniversitesi personeline yönelik olarak Divanlı’da hobi bahçeleri tesis edildi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 23:33
Hobi bahçesi oluşturuldu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Divanlı/Topçu mevkiinde bulunan, Ziraat Fakültesinin de tarımsal denemeler amacıyla kullandığı alanda ‘Hobi Bahçeleri’ oluşturuldu. Her biri 50 ve 100 metrekare olarak düzenlenen hobi bahçeleri 100’ün üzerinde personele kura çekimi yapılarak, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ tarafından teslim edildi. Karadağ, böyle bir dönemde üretim yapmanın, üretime katkıda bulunmanın son derece kıymetli olduğunu, personelin akademik, idari ayırımı yapmaksızın bu mekânları değerlendirme, enerjilerini ürüne dönüştürme arzularından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Karadağ, bu faaliyete katılanlar arasında yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi değerlerin sergileneceğini, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine aidiyetin artacağını, içinden geçtiğimiz zorlu süreç sonrasında stres atmanın yanı sıra iyi bir meşguliyet olacağını anlattı. Karadağ, ülke olarak üretim seferberliğine ihtiyacımız olduğunu, her alanın değerlendirilmesi ve ekonomiye dönüştürülmesinin önemini de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Hobi Bahçesi Oluşturuldu
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